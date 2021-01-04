نسبة التنفيذ 40%.. أول فيديو لشقق "سكن لكل المصريين" الـ 75 مترا بأكتوبر الجديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو للوحدات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" الـ75 مترا.

وقال يونس عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، إنه يتم تنفيذ 936 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل نموذج 75 مترًا، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين "، حيث بلغ متوسط نسبة الانجاز 40%.

وتابع: "نسبة الإنجاز وصلت لـ40% رغم مرور أقل من 4 أشهر من بدء العمل".

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