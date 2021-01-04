كورونا في 24 ساعة| 1309 إصابة وإجراءات حكومية جديدة بشأن أكسجين المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 418 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 113898 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات

محافظ الشرقية عن فيديو "الحسينية": "كنا متوقعين استغلاله من أعداء الوطن"

متحدث الصحة: لدينا منظومة مميكنة لإمداد المستشفيات بالأكسجين

أستاذ بقصر العيني: أنبوبة أكسجين في المنزل تهدد حياة الأسرة

وكيل "صحة الشرقية" يكشف أسباب وفاة مرضى كورونا بمستشفى الحسينية

محافظ كفر الشيخ: الحصول على 50% من إنتاج مصنع الأكسجين لمواجهة موجة كورونا

متحدث الصحة: الأكسجين ليس سببًا في وفيات كورونا بمستشفى الحسينية

محافظ الفيوم: استنفار لتطبيق الإجراءات الاحترازية وتحرير 200 محضر لعدم ارتداء الكمامة

محافظ دمياط: 70% نسبة إشغال مستشفى الحميات

"اللي غلط يتحاسب".. أديب معلقًا على أزمة نقص الأكسجين الطبي في مستشفيات العزل

عضو فريق "أوكسفورد": نسبة الحماية من الكورونا بعد أخذ اللقاح من 60 إلى 90%

محافظ سوهاج: 70 حالة مصابة بكورونا في جميع المستشفيات

شيخ الأزهر يطمئن هاتفيًا على صحة عمرو موسى بعد إصابته بكورونا

وكيل صحة الشرقية: "لا يوجد أي نقص في الأكسجين في جميع المستشفيات"

استعدادًا لتوزيع لقاح كورونا.. وزيرة الصحة تزور مركز القطامية غدًا

غلق 8 محال ومطاعم في كفرالشيخ خالفت الإجراءات الاحترازية

أستاذ مناعة: التحورات الجينية لفيروس كورونا لن تؤثر على فاعلية اللقاح

وفاة أستاذة جامعية مصابة بكورونا في كفرالشيخ

بعد تأجيل الامتحانات والدراسة عن بعد.. هل تتجه مصر للإغلاق العام؟

محافظ الشرقية: تحقيقات مع مقتحم وحدة العناية المركزة بمستشفى الحسينية

محافظ الشرقية: الحالات المتوفاة داخل العناية المركزة بالحسينية بسبب كورونا

في أول أيام تطبيق القرار.. تحصيل 420 غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة طبية بكفرالشيخ

في أول أيام تفعيل القرار.. 30 مخالفة ارتداء كمامة في قويسنا بالمنوفية

الصحة تصدر بيانًا رسمياً بشأن وفاة 4 مصابين بكورونا داخل مستشفى الحسينية

التدخين في زمن الجائحة.. وسيلة خطيرة لنشر "كورونا"

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"الخليج 365" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

الصحة تنشر الفيتامينات والمعادن الطبيعية لتقوية الجهاز المناعي ضد الأمراض

مدير مستشفى الشيخ زايد يكشف تطورات الحالة الصحية للإبراشي وعمرو موسى

فايزر توفر لقاح كورونا لفرق الرعاية الصحية في أفريقيا

بيان رسمي.. محافظ الشرقية يكشف ملابسات "فيديو ضحايا كورونا في الحسينية"

بحسب الصحة العالمية.. 4 تغيرات جديدة لكورونا تنتشر حول العالم

أمريكا تسجل أكثر من 299 ألف إصابة جديدة بـكورونا

الطيران المدني الكويتي: تعليق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى بريطانيا

الصحة الكويتية: تسجيل 269 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

ترامب يزعم أن وفيات كوفيد "مبالغ فيها".. وفوتشي يرد