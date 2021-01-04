سيف اليزيد - الرياض (وكالات) أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام»، انتزاع 1300 لغم، منها 11 لغماً مضادة للأفراد، و423 لغماً مضادة للدبابات، و859 ذخيرة غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة، خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح المشروع أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ زهاء 209 الآف لغم زرعتها الميليشيا «الحوثية» الانقلابية في أرجاء اليمن.

كانت هذه تفاصيل خبر «مسام»: نزع 1300 لغم زرعتهم الميليشيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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