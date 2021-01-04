شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 19 حالة وفاة . وأوضح مركز تدابير الكوراث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 64,264 إصابة , فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 981 حالة وفاة .

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