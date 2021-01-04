"تهديدات إيران" تبقي حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" بالخليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الأحد، أن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" ستبقى في الخليج بسبب "التهديدات الأخيرة" من جانب إيران.

يأتي ذلك بعد تقارير أشارت إلى أنها ستعود لقاعدتها بالولايات المتحدة فيما كان البعض اعتبره مؤشرا إلى خفض التصعيد.



وتجري "نيميتز" دوريات في مياه الخليج منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، لكنّ وسائل إعلام أمريكية كانت قالت هذا الأسبوع إن كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي أمر حاملة الطائرات بالعودة إلى قاعدتها.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن هذه الخطوة هي إشارة لـ"خفض التصعيد" موجّهة لطهران تجنبا لحدوث صدام في الأيام الأخيرة للرئيس دونالد ترامب في منصبه.

غير أن ميلر أصدر، الأحد، بيانا معاكسا قال فيه إنه "بالنظر الى التهديدات الأخيرة التي أصدرها القادة الإيرانيون ضد الرئيس ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين، فقد أمرتُ حاملة الطائرات نيميتز بوقف إعادة انتشارها الروتينية".

وأضاف: "ستبقى يو إس إس نيميتز الآن في موقعها بمنطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية. لا ينبغي لأحد أن يشكك في عزم الولايات المتحدة الأمريكية".

يأتي هذا البيان بالتزامن مع مرور عام على مقتل قائد مليشيا فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

وأثارت تلك الضربة العداء القديم الذي يمتد لأربعين عاما بين طهران وواشنطن، بالإضافة لمخاوف من مواجهة في العراق حيث يملك كلاهما نفوذا واسعا.

وفي العاشر من ديسمبر/كانون الأول، حلقت مقاتلتان أمريكيتان "بي-52" قادرتان على نقل أسلحة نووية فوق منطقة الخليج فيما كانت حاملة الطائرات "يو اس اس نيميتز" تبحر نهاية نوفمبر في مياه الخليج.

