شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشهد عام 2021 نهاية جماعة الإخوان الإرهابية؟.. إجابة كاشفة لمحمد حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضرب الأزمات جماعة الإخوان الإرهابية، في أكثر من دولة، ففي مصر والمملكة العربية السعودية والامارات والبحرين تم إدراج التنظيم على قوائم الإرهاب، بينما تم حل التنظيم في الأردن بحكم قضائى، فضلا عن الأزمات التي تواجه الجماعة في فرسا وهولندا وفيينا وغيرهم من الدول الأوروبية، ليبقى هناك تساؤل، هل سيشهد عام 2021 نهاية الإخوان؟

الدكتور محمد حبيب نائب مرشد جماعة الإخوان السابق، ربط بين نهاية الإخوان وتمويلات الخارج قائلا :"المسألة ليست مرتبطة بالإخوان بقدر ارتباطها بالتمويلات الخارجية واستخدامها من قبل أعداء العرب، فإذا قرروا هؤلاء استخدام أداة غير الإخوان لتفتيت المنطقة ستنتهى الإخوان، أما لو استمروا في استخدام الجماعة الإرهابية ستستمر الجماعة في تنفيذ مخططاها لتفتيت المنطقة".

وأضاف "حبيب" في تصريحات لـ"الخليج 365":"عناصر الإخوان يظهرون للمواطنين وكأنهم يحبون الخير ويفعلونه وأنهم أناس طيبون ولكن بداخلهم يخططون وينفذون خططا تهدم الدولة وكل منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة لذلك هناك دول تمول هذا التنظيم الإرهابى".

وحذر "حبيب" من جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا:"علينا جميعا أن ندرك خطوة هذه الجماعة على المجتمعات العربية، وأن نحذر ونُحذر منهم، فالجماعة الإرهابية أصبحت وأضحه للجميع، والدولة المصرية بالنسبة لهم هي الجائزة الكبرى ولذلك علينا جميعا أن نحافظ على بلادنا ومؤسساتها".

وشدد نائب المرشد السابق للجماعة الإرهابية على أن جماعة الإخوان الإرهابية يتم استخدامها من قبل أعداء الدولة المصرية.