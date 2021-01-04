أبرزها الديون والاستثمارات.. أجندة زيارة "منوتشين" للسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف سفير السودان بواشنطن، نور الدين ساتي، عن أجندة زيارة وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إلى الخرطوم والمقرر لها الأسبوع الجاري.

وقال ساتي، في تصريح لـ"الخليج 365"، إنه يتوقع أن تشهد زيارة الوزير الأمريكي تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين.

وأوضح: "ستبحث التزامات واشنطن لدعم السودان في المجالات المختلفة، خاصة الاستثمارات والتدفقات المالية عبر النظم المصرفية وإعفاء الديون والدعم التنموي والإغاثي وغيرها من المجالات الحيوية".

وأشار السفير السوداني بواشنطن إلى أن الجانبين سيستفيدان من توالي الزيارات والمشاورات بين البلدين بصورة طبيعية.

وأضاف: "هناك مشاورات جارية لتدعيم العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ومبلغ علمي أن الزيارة لن تتطرق إلى قاعدة عسكرية أمريكية في السودان".

وتعد زيارة وزير الخزانة الأولى لمسؤول أمريكي إلى السودان بعد رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ووفق وكالة الأنباء السودانية فإن وزير الخزانة الأمريكي سيزور الخرطوم الأربعاء المقبل على رأس وفد في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وقالت السفيرة مها أيوب، مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية السودانية، إن وزير الخزانة الأمريكي سيلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من المسؤولين في وزارات المالية والري والشؤون الاجتماعية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تتم خلال الزيارة مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حل الديون وملفات أخرى ذات طابع مشترك.