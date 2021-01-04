9 قتلى في تفجير إرهابي شمالي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل تسعة سوريين، مساء الأحد، في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي استهدف حافلات بمحافظة حماة شمالي البلاد.

ووفق وكالة الأنباء السورية فإن "تسعة مدنيين قتلوا وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء اعتداء نفذته التنظيمات الإرهابية واستهدف صهاريج لنقل المحروقات وعددا من الحافلات السياحية على طريق إثريا سلمية".

ونقلت عن محافظ حماة، محمد طارق كريشاتي، إنه "في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الأحد قامت التنظيمات الإرهابية باستهداف غاشم للأبرياء والمدنيين على طريق إثريا سلمية حيث قاموا بالهجوم على قافلة صهاريج محروقات وثلاثة حافلات سياحية لنقل الركاب".

وأضاف كريشاتي أن "الحصيلة الأولية لضحايا الاعتداء الإرهابي تسعة شهداء وأربعة جرحى مدنيين".

وأشار إلى أنه "تم بمساعدة وحدات من الجيش نقل باقي الركاب إلى منطقة آمنة وإسعاف الجرحى".

في المقابل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القتلى بينهم 7 عسكريين.

وأشار المرصد إلى أنّ الكمين أسفر أيضا عن مقتل مدنيَّين اثنين، وإصابة 16 بجروح بينهم أربعة مدنيّين.



ورغم الإعلان عن هزيمته في مارس/آذار 2019، لا يزال تنظيم داعش يشن هجمات دورية في سوريا، خصوصا في منطقة البادية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق حيث تنشط مجموعات إرهابية.