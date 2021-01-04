لن نوافق على أي اتفاق يحد من حقنا.. إثيوبيا ترد على بيان مصر بعد استئناف مفاوضات السد

كتب: ضياء السقا

قالت وزارة الري الإثيوبية، إن إثيوبيا لن توافق على أي اتفاق يحد من حقها في استخدام مياه النيل بأي شكل كان.

وأكدت إثيوبيا، في بيان، عقب انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان، برعاية الاتحاد الإفريقي، أنه تم الاتفاق على معظم القضايا المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة.

وأعربت إثيوبيا عن موافقتها على مذكرة خبراء الاتحاد الإفريقي، واعتمادها كوثيقة حول آلية مفاوضات سد النهضة.

وأشارت خلال البيان إلى أن الخلاف الرئيسي يكمن في بعض الإرشادات المتعلقة بتعبئة سد النهضة ومشاريع التنمية المستقبلية.

وشارك كل من سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في الاجتماع السداسي الوزاري حول سد النهضة الإثيوبي الذي عُقد اليوم الموافق الأحد ٣ يناير ٢٠٢١ لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان واثيوبيا برئاسة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، حيث أكدت مصر خلال الاجتماع على ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة على اتفاق على سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية.

وبحسب بيان للخارجية، خلُص الاجتماع إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، وذلك بحضور المراقبين الذين يشاركون في المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.