الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير خالد بن فيصل

كتب: ضياء السقا

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد، وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود.

وذكر الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

والأمير خالد، حفيد الأمير الراحل سعد الأول بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، الأخ الشقيق للملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية.