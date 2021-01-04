نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي مرة أخرى

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

بأغلبية ضئيلة (216 مقابل 208)، أعاد مجلس النواب الأمريكي، الأحد، انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة له وذلك خلال الجلسة الأولى للكونغرس الـ117.

وبيلوسي (80 عامًا) المتحدرة من كاليفورنيا والتي كانت الخصم الرئيس لدونالد ترامب خلال السنتين الماضيتين، تعود لتولّي منصبها لمدة سنتين رغم ممانعة بعض الأصوات اليسارية في حزبها.

ويذكر بأن العلاقة بين بيلوسي والرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب لطالما كانت متوترة، حيث وصف ترامب بيلوسي سابقا بأنها “مجنونة”، وذلك في منشور له على “فيسبوك”.

لترد عليه بيلوسي حينها قائلة: “في الواقع، إنه فيروس ترامب فلنلبس الأقنعة، ولنحافظ على المسافة الاجتماعية”.