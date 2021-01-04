شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يعلن استمراره في قيادة بريطانيا بعد البريكست والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأحد، إنه يعتزم الاستمرار في منصبه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعندما سُئل خلال مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كان ينوي الاستمرار في منصبه أجاب «نعم».

وعن احتمال إجراء تصويت جديد على استقلال اسكتلندا قال جونسون إن الاستفتاءات يجب ألا تجرى أكثر من مرة واحدة في الجيل. وأضاف: النقطة الوحيدة التي أرغب في التأكيد عليها هي أن الاستفتاءات بحكم خبرتي المباشرة في هذا البلد، ليست حدثا مبهجا على وجه الخصوص.

وتابع: لا يمكن للاستفتاءات أن توحد المزاج العام للبلاد ويجب ألا تجرى سوى مرة واحدة في الجيل.