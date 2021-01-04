شكرا لقرائتكم خبر عن بنس يقود حملة للاعتراض على فوز بايدن والان نبدء بالتفاصيل

يقود نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مع 11 سيناتورًا جمهوريًّا بزعامة تيد كروز، مسعى للاعتراض على فوز جو بايدن بالرئاسة عند عرض نتائج تصويت المجمع الانتخابي في الكونجرس في 6 يناير الجاري.

وتُعد هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، ولن تكون لها فرصة تذكر لمنع بايدن من تولي السلطة، وفق ما أوردت «رويترز».

ويمثل مسعى بنس وكروز تحديًا لقادة جمهوريين آخرين بمجلس الشيوخ يقولون إن دور المجلس في التصديق على نتائج الانتخابات تشريفي إلى حد كبير، ويتطلعون إلى تجنب نقاش مطول بخصوص النتائج في الكونجرس.

وقال كروز وعشرة أعضاء آخرين بمجلس الشيوخ في بيان إنهم يعتزمون التصويت لرفض نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة التي يزعم الرئيس دونالد ترامب أنها شهدت تزويرًا، وأضاف الأعضاء أنه ينبغي للكونجرس أن يعيّن على الفور لجنة لإجراء مراجعة طارئة لنتائج الانتخابات بتلك الولايات خلال عشرة أيام.