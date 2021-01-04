إسرائيل تتأهب عسكريا.. ماذا يحدث على حدودها الشمالية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، حالة التأهب على الحدود اللبنانية والسورية؛ تحسبا لأي هجمات إيرانية.

ويتزامن التأهب الإسرائيلي مع الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد مليشيا فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية في العراق 3 يناير/كانون الثاني 2020.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "انتشرت قوات من الجيش على الجانب الشمالي للحدود تحسبا لأي طارئ".

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الجيش أعلن منطقة "المطلة"، القريبة من الحدود الإسرائيلية-اللبنانية، منطقة عسكرية مغلقة.

وأشارت إلى أن القرار جاء إثر نية مليشيا حزب الله اللبنانية تنظيم مظاهرات على الحدود بمناسبة مرور عام على مقتل سليماني.

وكانت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أشارت إلى أن قيادة الجيش عقدت في الأيام الأخيرة مداولات حول هجمات إيرانية محتملة.

وكان مسؤولون إسرائيليون حذروا من مغبة تنفيذ أي هجمات سواء من إيران أو التنظيمات المدعومة منها في سوريا ولبنان وغزة.

وأشار وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، في حديث للهيئة العامة للبث، الأحد، إلى أن تل أبيب يجب أن تكون في حالة تأهب تحسبا لهجمات إيرانية.