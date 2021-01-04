إعادة انتخاب "خصم" ترامب رئيسا لمجلس النواب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أُعيد انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي، الأحد، بأغلبية ضئيلة (216 نائبا) خلال الجلسة الأولى للكونجرس الـ117.

وبيلوسي (80 عاما) منحدرة من كاليفورنيا وكانت الخصم الرئيسي لدونالد ترامب خلال السنتين الماضيتين، تعود لتولّي منصبها لمدة سنتين رغم ممانعة بعض الأصوات اليساريّة في حزبها.

وحصلت بيلوسي على 216 صوتا مقابل 209 لمنافسها الجمهوري كيفين مكارثي.

وأعطى جميع الجمهوريين الذين كانوا حاضرين أصواتهم لهذا الأخير، بينما لم يعط خمسة ديمقراطيين أصواتهم لبيلوسي.

وتم تجديد المقاعد البالغ عددها 435 في مجلس النواب بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية.

وتبقى الأغلبية في مجلس الشيوخ معلّقة في الوقت الحالي بانتظار انتخابات فرعية في جورجيا، سيتقرر على إثرها ميزان القوى في واشنطن مع بدء ولاية الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن الذي يتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني.

وستكون هذه رابع ولاية لبيلوسي، وهي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب المهم.