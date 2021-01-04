شكرا لقرائتكم خبر عن هل يطيح الانفصال بجونسون وحزبه ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في طريقه إلى خسارة مقعده في البرلمان، بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. واستبعد الاستطلاع الذي نشرته صحيفة «صنداي تايمز» أمس (الأحد) أن يفوز أي من الحزبين الرئيسيين بأغلبية مطلقة في الانتخابات العامة التي ستجرى في 2024 على أقرب تقدير.والاستطلاع هو أول تحليل مفصل لآراء البريطانيين في أسلوب تعامل جونسون مع محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي انتهت في الآونة الأخيرة، وكذلك تصديه لوباء فايروس كورونا بعد أن تراجع عن خطط السماح للعائلات بالتجمع في عيد الميلاد في أنحاء من جنوب إنجلترا لمكافحة انتشار الجائحة. وشمل الاستطلاع ما يزيد على 22 ألفاً، وأجرته شركة فوكال داتا المتخصصة في جمع البيانات البحثية على مدى أربعة أسابيع خلال ديسمبر. وأظهر الاستطلاع أن حزب المحافظين الحاكم سيفقد 81 مقعداً ما سيفضي إلى خسارته الأغلبية التي يملكها بفارق 80 مقعداً، وبهذه النتيجة سيحصل المحافظون على 284 مقعداً، بينما يرجح حصول العمال على 282 مقعداً. وتوقع الاستطلاع أن يفقد رئيس الوزراء مقعده في دائرة أكسبريدج في غرب لندن.



كانت هذه تفاصيل خبر هل يطيح الانفصال بجونسون وحزبه ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.