شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ترمب يدعم الاعتراض على نتائج الانتخابات والان مع التفاصيل
ولفت إلى أن بنس يرحب بالجهود التي يبذلها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لاستخدام السلطة التي يتمتعون بها بموجب القانون لرفع الاعتراضات وتقديم الأدلة أمام الكونغرس والشعب الأمريكي في السادس من يناير. وعلى مدى شهرين تقريبا توقف بنس عن ترديد اتهامات ترمب بأن الانتخابات كانت مزورة، وبدلاً من ذلك دعا إلى عد جميع الأصوات القانونية. ومع ذلك، فهو لم يثبط علنا جهود الرئيس أو حلفائه لتحدي أو إلغاء نتائج الانتخابات. لكن بيانه أتى بعد يوم من رفض دعوى قضائية رفعها الحزب الجمهوري لمنحه سلطة إلغاء نتائج الانتخابات في السادس من يناير. يذكر أن العشرات من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين الجدد والحاليين أعلنوا أنهم سيطعنون في تصويت الهيئة الانتخابية خلال اجتماع الأربعاء القادم.
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