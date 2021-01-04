شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطلق عملية ضد سلاح المليشيات والان مع التفاصيل
وكانت حكومة الكاظمي أكدت خلال الأيام الماضية عزمها المضي قدما في حصر السلاح المتفلت وحماية البعثات الأجنبية، خصوصا بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف الشهر الماضي محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.
وقد أثارت تحركات الحكومة وتصريحات رئيس وزرائها مصطفى الكاظمي استياء عدد من الفصائل الموالية لإيران، التي ردت مهددة ومتوعدة. وجددت مليشيا «حزب الله» العراقية أمس تأكيدها أنها لن تسمح لأحد بنزع سلاحها.
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