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العراق يطلق عملية ضد سلاح المليشيات

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جدة - خالد شويل - أطلقت السلطات العراقية عملية أمنية في مواجهة السلاح المتفلت في بغداد. وأعلنت وكالة الاستخبارات في بيان لها أمس (الأحد) أنها بدأت عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة العراقية، منفذة عمليات تفتيش ميداني للمناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي. وشرعت مفارزها المتمثلة باستخبارات الفوج الثالث اللواء الخامس والسادس التابعين لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية عمليات التفتيش ضمن منطقتي الحمدانية والأساتذة في محافظة بغداد، ونتج عنها ضبط (٨) بنادق نوع كلاشنكوف، وبندقية RBK، و(٥) رمانات هجومية، و(٥) مخازن عتاد، و(٧٦) إطلاقة عتاد بندقية مختلف ومسدس وتجهيزات عسكرية مختلفة.

وكانت حكومة الكاظمي أكدت خلال الأيام الماضية عزمها المضي قدما في حصر السلاح المتفلت وحماية البعثات الأجنبية، خصوصا بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف الشهر الماضي محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.

وقد أثارت تحركات الحكومة وتصريحات رئيس وزرائها مصطفى الكاظمي استياء عدد من الفصائل الموالية لإيران، التي ردت مهددة ومتوعدة. وجددت مليشيا «حزب الله» العراقية أمس تأكيدها أنها لن تسمح لأحد بنزع سلاحها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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