شكرا لقرائتكم خبر عن عام على تصفية سليماني.. مليشيات إيران في مهب الريح والان مع التفاصيل
لكن منذ تصفية سليماني بضربة أمريكية صاروخية مطلع شهر يناير من العام الماضي قرب مطار بغداد الدولي برفقة قائد مليشيا الحشد العراقي أبو مهدي المهندس، واجهت تلك المليشيا المنتشرة في أكثر من موقع ضعفا وتشتتا وصل إلى حد الخوف من المجهول القادم خصوصا «مليشيا حزب الله» اللبناني وزعيمها حسن نصر الله الذي أصبح في نظر كثير من المراقبين بمثابة الهدف القادم.
وهكذا تعرضت مليشيات نظام الملالي في المنطقة إلى ضربات مؤلمة وقاصمة أفقدتها توازنها وعقلها المفكر، خصوصاً في العراق عقب تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء وتشديد القبضة الأمنية ومكافحة الفاسدين والخارجين على القانون، وفي سورية تعرضت تلك المليشيا لضربات إسرائيلية ضد مواقع تابعة لها من دون أن تكون قادرة على الرد، كما أن تشكيل حكومة الكفاءات في اليمن وحل الخلافات بين الشرعية والمجلس الانتقالي، من شأنه أن يقوض كثيراً من نفوذ مليشيا الحوثي التي تواجه هزائم متتالية في عدد من الجبهات.
ومن هنا، فإن غياب مهندس التوسّع الإيراني في المنطقة، أثر بصورة سلبية كبيرة على المليشيات الموالية لطهران، بل وأثر على المحور الإيراني برمته باعتباره الرجل الثاني أو الثالث في هرمية نظام ولاية الفقيه والذي كان يلعب أدواراً أكبر من أدوار الرئيس نفسه أو مؤسسات الدولة ذاتها، ولذلك فقدت المليشيا توازنها وأضحت في مهب الريح.
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