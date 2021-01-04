شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يرتكبون مجزرة في النيجر تخلّف 100 قتيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت الهجمات الدامية، أمس الأول السبت، في دول إفريقية عدة، مخلفة عشرات الضحايا، جاءت أبرزها في النيجر التي شهدت مجزرة ارتكبها مسلحون بحق قرويين في غربي البلاد، مخلفين أكثر من مائة قتيل، في وقت تلقت قوة برخان الفرنسية في مالي ضربة جديدة بعد هجوم بعبوة ناسفة أسفر عن مقتل جنديين، بينما يتواصل زحف المتمردين في إفريقيا الوسطى نحو العاصمة معلنين السيطرة على مدينة بانجاسو.

وأكد مسؤول محلي في النيجر، مقتل أكثر من مائة شخص في هجمات شنها مسلحون على متن دراجات نارية على قريتين غربي البلاد. وقال ألمو حسن مسؤول المنطقة التي تقع فيها القريتان: «عدنا للتو من مكان الهجمات. وصل عدد القتلى في تشوما بانجو إلى سبعين وفي زاروماداري إلى ثلاثين»، متحدثاً عن «إرهابيين وصلوا مستقلين نحو مئة دراجة نارية».

وكانت مصادر أمنية أكدت في وقت سابق، مقتل 49 قروياً، وجرح 17 آخرين بقرية تشوما بانجو الواقعة في منطقة تيلابيري غربي البلاد.

وتأتي الهجمات الأخيرة، في وقت تصدر مرشح الحزب الحاكم في النيجر، محمد بازوم نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، بحصوله على 39% من الأصوات وسيواجه في الدورة الثانية الرئيس السابق ماهمان عثمان الذي حل ثانياً بنسبة 16,99% وفق النتائج المعلنة.

وتعاني النيجر من هجمات متشددين على صلة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» تسبّبت في مقتل المئات منذ 2010، ونزوح مئات الآلاف.

من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن مقتل جنديين من قوّة «برخان» في مالي، أحدهما امرأة في هجوم بعبوة ناسفة، وذلك بعد مقتل ثلاثة جنود الإثنين الماضي في ظروف مماثلة.

إلى ذلك، واصل متمردو إفريقيا الوسطى أمس، الأحد، زحفهم، وسيطروا على مدينة بانجاسو، التي تبعد 750 كلم شرق العاصمة بانجي، بعدما شنوا هجوماً عليها فجراً، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في البلاد.

وقال رئيس المكتب الإقليمي للبعثة الأممية في بانغاسو، روزيفيل بيار لوي: «المتمردون يسيطرون على المدينة، إنهم في كل مكان».

وفي وقت سابق، قال أسقف المدينة المطران أجيري، إن «الاشتباكات بدأت الخامسة صباحاً، وسمعت أصوات أعيرة نارية، وانفجارات حول وسط المدينة». (وكالات)