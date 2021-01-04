شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية الأحزاب عن شائعة "الحسينية":حياة المصريين ليست مادة للتجارة والمزايدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنهم تابعوا واقعة مستشفي الحسينية بمحافظة الشرقية باهتمام شديد، مؤكدين أن حياة المواطنين المصريين لا يمكن أن تكون مادة للتجارة والمزايدة، مثلما يفعل المزايدون ممن يتاجرون بأوجاع وأرواح المصريين.

وأضاف نواب التنسيقية فى بيان لهم، أن ما حدث في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية يجب التوقف عنده طويلًا من أجل التوصل إلى كل الحقائق وعرضها على الرأي العام المصرى بشفافية ووضوح، متابعين:"فإما أن هناك تقصيرًا وجب محاسبة مرتكبيه، أو أن ما حدث هو حلقة جديدة من محاولات زعزعة استقرار الوطن عبر بث الشائعات والمتاجرة بالأرواح وفي الحالتين يجب أن يتم عرض كل الحقائق على الشعب المصري".

وتابعوا :"فلا يمكن القبول بأي تهاون حيال حياة المصريين، وأن أي اهمال، أو تقصير لا يمكن التراخي معه، ولابد من مواجهته ومحاسبة المسؤول عنه فرض عين"، كما ثمن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سرعة تحرك أجهزة الدولة التنفيذية للوقوف على حقيقة ما حدث، وكذلك ما اتخذته رئاسة مجلس الوزراء من قرارات تعلن من خلالها عن حالة الأكسجين الطبي في المستشفيات، ومتابعتها للوضع بشكل مستمر وكذلك خطوة النيابة العامة المصرية باستدعاء بعض مسؤولي المستشفى لإجراء تحقيق قضائي مستقل يوضح حقائق الأمور ويحاسب أية أطراف مخطئة.

وتوجه نواب التنسيقية بخالص التعازى لأسر المتوفيين، كما تقدم كامل الدعم لفرق وأطقمنا الطبية التي تبذل كل الجهد والتضحيات في مواجهة هذا الوباء من أجل جموع الشعب المصري.