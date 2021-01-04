محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية أنها تواصل متابعتها الحثيثة من خلال القنصلية العامة في الرياض لسير التحقيقات الجارية في قضية مقتل المواطن المصري المرحوم هاني عبد التواب سعد محمد بالمملكة العربية السعودية والذي نقل جثمانه في وقت سابق اليوم الأحد إلى أرض الوطن.

وأوضحت وزارة الخارجية - في بيان صحفي - أن القنصلية وبعد الانتهاء من إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن صباح اليوم الأحد، تستمر في بذل مساعيها، بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض، للحصول على كافة مستحقات الفقيد، وأية تعويضات مستحقة لأسرته وفق أحكام القانون السعودي.

وأعربت الخارجية عن خالص التعازي لأسرة المرحوم هاني عبد التواب، معبرة عن ثقتها في عدالة السلطة القضائية بالمملكة العربية السعودية وقدرتها على إنزال العقاب الرادع على الجناة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجية: متابعة سير التحقيقات فى قضية المواطن الذي قتل بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.