السعودية تعلن إعادة فتح حدودها بداية من اليوم

أعلنت المملكة العربية السعودية إنتهاء العمل بالإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية وفق ضوابط محددة

ونقلا عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان، أن تعليق القرار يبدأ من الساعة 11 صباحا اليوم الأحد

وبينت الوزارة أن الدخول إلى المملكة يكون فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من الفيروس، مشروطًا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يومًا خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور، قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص (بي سي ار) بعد إنقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة ويتم حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من تلك الدول، في منازلهم تحت المراقبة مدة 14 يومًا، مع إجراء فحصين للفيروس وفيما يتعلق ببقية الدول فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليًا؛ وهي الحجر المنزلي لمدة 7 أيام، أو الحجر المنزلي لمدة 3 أيام، مع إجراء الفحص المخبري .