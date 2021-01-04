رابط exams.darsak حصرى منصة درسك للامتحانات النهائية المملكة الأردنية 2021

يخوض طلبة المدارس، اليوم، تجربتهم الثانية في تأدية الاختبارات، إلكترونيًا، للعام الحالي، وذلك بتقدمهم للاختبارات المدرسية النهائية، التي تجريها وزارة التربية والتعليم عبر منصة درسك.

الطلبة يستطيعون الدخول لتقديم الاختبارات بين 9 صباحًا و7 مساء، حسب البرنامج، مشيرًا إلى أن الدخول إلى المنصة لتأدية الاختبارات سيكون مجانًا، بين 9 صباحًا و4 عصرًا.

لدخول إلى منصة درسك للامتحانات التقييم النهائي ( اضغط هنا )

وقال إن أسئلة الاختبارات لجميع المباحث ولكل الصفوف، ستكون من نوع الخيار من المتعدد، بواقع ثلاثين فقرة لكل اختبار، بحيث تكون مدة كل اختبار ساعة كاملة، تحسب من وقت دخول الطالب.



ودعا القرعان، الطلبة عند الانتهاء من اختباراتهم إلى القيام بالضغط

على ايقونة (حفظ وإرسال الإجابات)، قبل الخروج من صفحة الاختبار لاحتساب علاماتهم، مؤكدًا أهمية الاستعداد الجيد للاختبارات ومراجعة الدروس عبر “درسك”.

وتابعت إنه لا بد على الطالب الأردني التأكد من صحة رقمه الوطني وتاريخ ميلاده وكلمة السر للدخول إلى اختبار التقييم النهائي عبر درسك، فيما الطالب الأردني الأصل يدخل رقم التعريف (OpenEMIS).

ولفتت إلى أنه إذا نسي الطالب رقم الدخول التعريفي الخاص به، يمكنه الاستعلام عنه من خلال زيارة منصة درسك على الجهة اليسرى ثم النقر على خيار استعلام عن رقمي وإدخال المعلومات المطلوبة.



كما أكد جاهزة الفرق الفنية، لمعالجة أي خلل يحدث أثناء تأدية الطلبة للاختبارات، وفي حال حدوث أي طارئ خلال الاختبار سيتوقف المؤقت (Timer)، حتى إصلاح الخلل، ثم يعود لاحتساب الوقت من لحظة التوقف، لافتًا إلى أنه في حال قيام الطالب بالدخول من جهاز آخر، فيترتب عليه إعادة الاختبار من جديد، لكنه يكمل من حيث توقف.

وبينت الوزارة أن أسئلة اختبارات التقييم النهائي لكل الصفوف والمواد الدراسية كافة، على شكل اختيار من متعدد، منوهة إلى أنه تم تخصيص 60 دقيقة لكل امتحان من بداية تسجيل الدخول إلى المنصة.

وختمت وزارة التعليم الأردنية قائلة إنه يمكن للطلاب التواصل مع فريق الدعم الفني للتقييم الإلكتروني الشامل الأول في مديريات التربية كافة، حال واجهتهم أي مشكلة خلال تقديم امتحانات التقييم النهائي.

تجدون هنا ( منصة درسك لامتحانات التقييم النهائي )

تجدون هنا ( منصة درسك التعليمية )