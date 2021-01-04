رابط منصة درسك لتقديم امتحان التقييم النهائي 2021 في الأردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن رابط منصة درسك لتقديم امتحانات التقييم النهائي 2020 عن بعد للصفوف من الثاني حتى الحادي عشر والثانوية العامة التوجيهي في جميع محافظات الأردن.
لدخول إلى منصة درسك للامتحانات التقييم النهائي ( اضغط هنا )
وقالت وزارة التربية في بيان لهاإنه يجب الدخول على رابط منصة درسك للامتحانات اعتبارا من التاسعة صباحا حتى السابعة مساءً، موضحة أن مدة الاختبار ساعة واحدة لكل طالب.
وأفادت الوزارة بأنه لا يوجد امتحان تقييم نهائي يوم الأربعاء 30 ديسمبر2020 لطلاب الصف الثاني والثالث، والحادي عشر والتوجيهي الفرع الأدبي والشرعي والعلمي والصناعي والزراعي وكل الفروع.
وأضافت التربية إن طلاب الصف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن يقدمون اختبار التقيم النهائي في مبحث العلوم في الوقت المعلن أعلاه، في حين يؤدي طلبة الفصل التاسع والعاشر امتحان الفيزياء.
تجدون هنا ( منصة درسك لامتحانات التقييم النهائي )
تجدون هنا ( منصة درسك التعليمية )
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