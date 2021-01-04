أى الخدمة - الرابط الجديد لمنصة درسك 2021 لامتحانات التقييم الإلكتروني النهائي الاردن

الناطق الاعلامي لـ”التربية”، عبدالغفور القرعان، قال إن الاختبارات، التي تستمر حتى 16 كانون الثاني (يناير) المقبل، تشمل طلبة المدارس الحكومية ومدارس وزارة الأوقاف والثقافة العسكرية من الصفوف الثاني الأساسي وحتى الثاني عشر منصة درسك التعليمية امتحانات.

لدخول إلى منصة درسك للامتحانات التقييم النهائي ( اضغط هنا )

المنصات الإلكترونية أصبحت من ضمن الأمور

التعليم التي يتم إنتاجها بشكل عام حتى يتم مساعدة الطلاب بشكل كامل على أن يقوموا باجتياز المراحل التعليمية المختلفة والتي ربما يكون هو القرار الافضل لذلك التسجيل في منصة مثل منصة درسك الأردنية شيء لابد حيث يمكن أن تساعد الطلاب بشكل عام في الحياة العلمية والتعليا المختلفة منصة درسك التعليمية امتحانات والتى ربما يكون لها دور فعال في نجاح الطلاب.



وأضاف، في تصريح أن طلبة الصف الأول الأساسي تم استثناؤهم من الاختبارات النهائية المدرسية، على أن يكون تقييمهم من قبل معلميهم في المدارس على الواجبات والأنشطة والاختبارات التي عقدوها لهم خلال الفصل الدراسي.

تجدون هنا ( منصة درسك لامتحانات التقييم النهائي )

تجدون هنا ( منصة درسك التعليمية )