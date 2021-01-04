اختبأ في “الحمام”.. تفاصيل إلقاء القبض على قاتل القس في تكساس

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آخر تحديث: 4 - يناير - 2021 1:03 صباحًا
عناصر من الشرطة الأمريكية - أرشيفية
أعلنت سلطات ولاية تكساس الأميركية أن مسلحا قتل قسا في كنيسة بشرق الولاية الأحد وأصاب شخصا آخر على الأقل قبل أن يفر من موقع الحادث وتلقي الشرطة القبض عليه في مقاطعة قريبة.
وقال لاري سميث قائد شرطة مقاطعة سميث للصحفيين إن قس كنيسة ستارفيل في مدينة وينونا اكتشف رجلا يختبئ في حمام الكنيسة وواجهه بمسدس. وأضاف سميث أن الرجل انتزع بعد ذلك مسدس القس وأطلق النار على الضحيتين قبل أن يسرق سيارة من ساحة الانتظار بالكنيسة.
وقال سميث إن الشرطة طاردت المشتبه به وأصابته بالنار أثناء ضبطته في مدينة مارشال، مضيفا أنه يخضع الآن لتحقيق بتهمة القتل العمد. ولم يذكر سميث اسمي المشتبه به والقس.
وصباح الأحد، عثر القسيس على الرجل مختبئا في دورة المياه وبحوزته حقيبة حمراء تحوي التبرعات المالية المقدمة للكنيسة.
وأصيب شخصان، أحدهما بسبب عيار ناري، والذي خضع لجراحة الأحد، والآخر إثر سقوطه أرضا.
وهرب الرجل من مسرح الجريمة في مركبة سرقها من القسيس المقتول لتلاحقه قوات الشرطة وتتسبب في تعطيل المركبة واعتقال المشتبه به.
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