طيران الإمارات تستأنف الرحلات الجوية إلى السعودية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات طيران الإمارات أعلنت شركة “طيران الإمارات” استئناف رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من الـ4 من الشهر الحالي، وذلك عقب إعلان السعودية انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية للرحلات الدولية. وذكر متحدث باسم الشركة: “ستغادر أول رحلة لطيران الإمارات إلى جدة في الساعة الرابعة من عصر غد الاثنين”. قررت الحكومة السعودية إنهاء العمل بالإجراءات الاحترازية التي اتخذت مؤخراً لمنع انتشار السلالة الجديدة من كورونا، اعتبارا من اليوم الأحد.​

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