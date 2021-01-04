شابة تقتحم مسجدا في طنجة وتعتدي على الإمام..كانت تحمل سكينًا وتصرخ “من قتل عثمان”؟!

اقتحمت فتاة عشرينية مسجد “بومغيت” بطنجة، مساء اليوم الأحد، تزامنا مع صلاة العشاء، وهي في حالة هيستيرية وبيدها سلاح أبيض من النوع الصغير.

وأفادت مصادر من عين المكان ل”اليوم 24″ أن الفتاة دخلت إلى المسجد بين المصلين، وبدأت بترديد عبارة “من قتل عثمان”، ما اضطر الإمام إلى مطالبتها بمغادرة المسجد بعد أن انتقلت إلى المحراب، واعتدت عليه بالضرب.

وفور وقوع الحادثة، انتقلت عناصر الشرطة إلى المسجد وأوقفت الفتاة.