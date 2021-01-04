نجح فريق الجيش الملكي في بلوغ الدور المقبل من مسابقة كأس العرش عقب تغلبه علی جاره اتحاد تواركة في ديربي العاصمة، الذي احتضنه المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وافتتح الفريق التوروكي حصة التهديف عن طريق المهاجم كواكو كواديو في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعيد المدافع الشباني المباراة الی نقطة الصفر بتوقيع هدف التعادل.

دقاٸق المواجهة لم تكن كافية لتحديد هوية المتأهل الی الدور المقبل، ليتم اللجوء الی الأشواط الاضافية، التي لم تحمل الجديد، لتكون ضربات الحظ الترجيحية بوابة بلوغ الدور المقبل، هذه الأخيرة ابتسمت للعساكر بفضل تألق الحارس أيوب لكرد.

كانت هذه تفاصيل خبر ديربي العاصمة.. الضربات الترجيحية “تبتسم” للجيش أمام اتحاد تواركة في مسابقة الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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