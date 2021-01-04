عودة للإغلاق وتعليق للرحلات وانفجار في الإصابات…السلالة الجديدة من كورونا تثير المخاوف

رصدت دول عدة في العالم إصابات متزايدة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا، التي تم اكتشافها في بريطانيا ويعرف عنها لحد الآن أنها سريعة العدوى.

وتوسعت أعداد الدول التي لجأت إلى فرض قيود على السفر من وإلى المملكة، فيما عادت فرضية الإغلاق العام إلى الواجهة في بلدان أخرى، في محاولة لتفادي موجة جديدة للجائحة.

وفي ذات السياق، لوح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد، بالعودة إلى إجراءات عزل عام أكثر صرامة قد تطبق قريبا مع استمرار ارتفاع الإصابات بمرض كوفيد-19 وتسجيل إصابات قياسية بظهور السلالة الجديدة.

من جانبها، انضمت الكويت اليوم لقائمة الدول التي علقت رحلاتها مع بريطانيا، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على تويتر، اليوم الأحد “بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت، تعلق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق السادس من يناير 2021”. وأضافت أن ذلك الإجراء “مؤقت وحتى إشعار آخر”.

السلالة الجديدة من كورونا، وصلت إلى قبرص كذلك، حيث قالت وزارة الصحة في قبرص الأحد، إن الجزيرة اكتشفت 12 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في أشخاص سافروا إليها من بريطانيا في الآونة الأخيرة.