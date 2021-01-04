شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في إيطاليا تتخطى 75 ألفاً والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إيطاليا 347 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 75332 شخصاً مقابل تجاوز تعداد الذين تماثلوا للشفاء 5ر1 مليون متعاف. وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها أمس، إلى أن عدد الإصابات المشخصة بلغ 14245 حالةً ليزيد إجمالي الإصابات المسجلة إلى 2155446 حالةً.

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