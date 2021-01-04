عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جمهوريون يدعون الكونجرس للمصادقة على فوز بايدن

الإثنين 4 يناير 2021

الخليج 365

طالب 4 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الكونجرس بالمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن مؤخرا.



وانضم الأعضاء الأربعة الأحد إلى التوقيع على بيان يدعو الكونجرس إلى المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وفاز بها الديمقراطي بايدن.

وذكر البيان، الذي شارك في التوقيع عليه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وبيل كاسيدي وميت رومني، أن الناخبين قالوا كلمتهم، ويجب على الكونجرس الآن الوفاء بمسؤوليته في التصديق على نتائج الانتخابات.

كما وقع البيان أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون جو مانشين ومارك وارنر وجين شاهين وماجي حسن وديك ديربان. كما وقعه العضو المستقل أنجوس كينج.

وتولى الكونجرس الجديد مهامه في واشنطن الأحد وسط أجواء مشحونة في ظل ترقب حسم هوية الغالبية في مجلس الشيوخ وجلسة يُتوقع أن تكون حافلة الأربعاء المقبل، على جدول أعمالها المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

واجتمع مجددا أعضاء البرلمان ذي الغالبية الديمقراطية والذي يتميز هذه المرة بكونه متعددا أكثر من أي وقت وبأنه يضم أكبر عدد من النساء، لأداء اليمين وسط احترام بروتوكول صحي صارم.

ويتوقع أن تتولى المخضرمة نانسي بيلوسي (80 عاما) ولاية جديدة رغم تردد بعض الأعضاء في يسار حزبها الديمقراطي.

وفي مجلس الشيوخ الذي بدأ دورته الجديدة أيضاً، ما زالت الغالبية معلّقة بانتظار انتهاء الانتخابات المقررة الثلاثاء في ولاية جورجيا.

ولكي يعود هذا المجلس إلى سيطرة الديمقراطيين، يتعين على مرشحيهم الفوز بمقعدي الولاية، في رهان يبدو صعبا.

ومن المقرر أن يتوجه كل من دونالد ترامب وجو بايدن إلى الولاية الإثنين لدعم المتنافسين.