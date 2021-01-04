شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يضعون تصورات العالم بعد كورونا.. القومية تهيمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد مرور عام على تفشي وباء كورونا في العالم، غير خلالها ملامح النظام العالمي يقول خبراء ان المرحلة القادمة ستشهد تحولات دائمة في القوة السياسية والاقتصادية داخل البلدان وفيما بينها.

وقال جون ألين، رئيس معهد بروكينغز، إن قلة قليلة من العالم ستخرج فائزة من هذه الأزمة الصحية العالمية.

وأضاف: إن الوباء أصبح سريعاً أحد الضغوطات على النظام الدولي الهش بالفعل، وأشار إلى أن دول العالم بدلاً من أن تقوم ببناء تحالف عالمي متجدد لمكافحة هذا المرض، اعتمدت العديد من البلدان بدلاً من ذلك على سياسات انعزالية.

وقال إن التعافي النهائي سيكون بدون قيادة، بينما ذكر ماري سلوتر، الرئيس التنفيذي لشركة «نيو أمريكا» أن الوباء أظهر بشكل قاطع أن حكومة الولايات المتحدة ليست لاعباً لا غنى عنه في الشؤون العالمية، بعد انسحابها من منظمة الصحة العالمية، ورفضت الانضمام إلى تحالف كوفاكس لتوزيع اللقاحات. وأكد أن المنظمات والشركات والجامعات الأمريكية الخيرية والمدنية أثبتت أنه لا غنى عنها في النظام العالمي، فقد ساعدت مؤسسة بيل وميليندا غيتس في تحالف توزيع اللقاحات، كما تعد شركات الأدوية الأمريكية بالغة الأهمية في تطوير اللقاح وتصنيعه وتوزيعه حتى في الوقت الذي تحرز فيه الشركات الأوروبية أيضاً تقدماً سريعاً.

وأشار إلى أن أكبر مفاجأة للوباء هو الفصل الدراماتيكي بين اقتصاد الأغنياء والفقراء، وأوضح أنه في الوقت الذي سبب فيه الوباء كارثة لأصحاب الأجور المتوسطة والشركات الصغيرة، ارتفعت أصول وثروات الأغنياء، مؤكداً أن هذه الفجوات تزرع بذور الثروة؟

من جانبها، أكدت لوري غاريت، الباحثة في مجال العلوم، أنه نظراً للتأخيرات الحتمية في طرح اللقاحات، لن يختفي فيروس كورونا قريباً، مضيفة أن هذا هو السبب في أن الوباء سيستمر بسرعة في تغيير المناظر الطبيعية للعولمة والتصنيع.

ويتوقع أكثر من ربع الرؤساء التنفيذيين في منظمة «Fortune 500» أن القوى العاملة لديهم لن تستعيد أحجامها قبل انتشار الوباء. ويقول ثمانية من كل 10 إن القومية ستصبح قوة مهيمنة في البلدان التي يعملون فيها، ما يؤثر في سلاسل التوريد وقرارات تحديد المواقع والمناخ التنظيمي.

كما أن معظمهم على قناعة بأن التحول الأسرع إلى الروبوتات والذكاء الاصطناعي؛ سيساعد في عزلهم ضد أمراض القوى العاملة في المستقبل والصدمات الوبائية، وأضافت غاريت: إن الشركات والحكومات ستبتعد عن العلاقات طويلة الأمد والصفقات التجارية التي دعمت العولمة نحو التزامات أقل استقراراً يمكن تقديمها - وكسرها - في استجابة سريعة لتفشي المرض في المستقبل.

بينما قال كيشور محبوباني، زميل في معهد أبحاث آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية، إن أرقام الإصابات والوفيات في آسيا أقل بكثير مقارنة بأوروبا وأمريكا، وأرجع ذلك انتقال الكفاءة من الغرب إلى الشرق. وأضاف: إن المجتمعات الغربية عرفت ذات يوم باحترامها للعلم والعقلانية وهو ما لم يعد موجوداً.

وأكد أن الموجة الثانية القوية من الوباء حدثت بسبب خطأ واحد هو الرضا عن النفس. لقد افترض الغرب أنه سينجح في هذه المعركة. من خلال تجربتهم السابقة مع أوبئة الفيروس مثل السارس، أدركت مجتمعات شرق وجنوب شرق آسيا أنه يتعين عليهم أن يكونوا صارمين ويقظين ومنضبطين، مشيراً إلى أن أحد المتغيرات الحاسمة هو احترام الحكومة.

وأوضح أن كلاً من المجتمع الفيتنامي المنضبط بشدة والمجتمع المضطرب سياسياً في تايلاند قد وضع كورونا تحت السيطرة، ما سيساعدهم على التعافي اقتصادياً بشكل أسرع. وقال: «عندما يبحث مؤرخو المستقبل عن بداية القرن الآسيوي، فقد يشيرون إلى أن وباء كوفيد-19 كان اللحظة التي عادت فيها الكفاءة الآسيوية إلى الظهور بقوة».

وقال شانون ك.أونيل، زميل أول في مجلس العلاقات الخارجية، إن المرحلة التالية من العولمة لن تتشكل من خلال التجارة أو الاستثمار أو انتشار الفيروسات ولكن من خلال الجغرافيا السياسية والنشاط الحكومي. تعافت سلاسل التوريد العالمية إلى حد كبير من الصدمات الاقتصادية الحادة - التي قلصت كلاً من العرض والطلب - نتيجة الإغلاق الوبائي لفيروس كورونا في الربيع الماضي. لكنهم يواجهون الآن تحدياً أكثر ديمومة من عمل الدولة.

وذكر ستيفن إم والت، أستاذ العلاقات الدولية في كلية هارفارد كينيدي، أن تفشي وباء كورونا أدى إلى تسريع تحول القوة من الغرب إلى الشرق ووضع قيوداً إضافية على العولمة، ما أدى إلى عالم أقل انفتاحاً وازدهاراً، وأشار إلى أن الوباء لم يضع حداً للجغرافيا السياسية التقليدية أو الخصومات الوطنية، ولم يشرع في حقبة جديدة من التعاون العالمي.