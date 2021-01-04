شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعيد انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي، الأحد، بأغلبية ضئيلة (216 مقابل 208) خلال الجلسة الأولى للكونجرس الـ117.

وبيلوسي (80 عامًا) المتحدرة من كاليفورنيا والتي كانت الخصم الرئيسي لدونالد ترامب خلال السنتين الماضيتين، تعود لتولّي منصبها لمدة سنتين رغم ممانعة بعض الأصوات اليساريّة في حزبها.

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