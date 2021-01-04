شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعيد فتح المنافذ البحرية والجوية.. والكويت تعلّق الرحلات إلى بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المملكة العربية السعودية، انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتباراً من الساعة 11 من صباح أمس الأحد. وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية - في بيان، إن هذا القرار يأتي إلحاقاً للبيانين الصادرين سابقاً بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات، فقد تقرر انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية، مع مراعاة أن يكون الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور مشروطًا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوماً خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف المصدر أن المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من الفيروس يتم حجرهم وفقاً لما أشير إليه أعلاه، في منازلهم تحت المراقبة مدة 14 يوماً، مع إجراء فحصين بتقنية (PCR)، الأول بعد الوصول بما لا يزيد على 48 ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الثالث عشر.

وأعلنت الكويت من جانب آخر، تعليق الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة وإليها اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل السادس من يناير/ كانون الثاني. وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على تويتر، «بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت، تعلق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق السادس من يناير 2021».

وأضافت أن ذلك الإجراء «مؤقت وحتى إشعار آخر».

على صعيد آخر، واعتمدت هيئة الدواء المصرية الحكومية اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد مساء السبت.ووصلت أول شحنة من اللقاح إلى مصر في ديسمبر/كانون الأول وشملت 50 ألف جرعة. وأوضحت زايد أن التطعيم باللقاح سيبدأ عند وصول الدفعة الثانية التي ستشمل 50 ألف جرعة إضافية، متوقعة وصولها بين الأسبوعين الثاني والثالث من يناير/ كانون الثاني.الى ذلك، بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق في وفاة أربعة من مرضى كوفيد-19 إثر نقص الأوكسجين بمستشفى للعزل بمحافظة الشرقية في دلتا النيل، وقال مصدر قضائي «استدعت نيابة الحسينية في الشرقية مدير مستشفى الحسينية للعزل لاستجوابه حول واقعة وفاة أربعة أشخاص نتيجة نقص الأوكسجين».