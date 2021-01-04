شكرا لقرائتكم خبر عن تفيق من غيبوبتها بعد 5 أشهر من انفجار مرفأ بيروت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استفاقت لبنانية من غيبوبة استمرت ما يقرب من خمسة أشهر، بعد أن أصيبت في انفجار مرفأ بيروت في لبنان في أغسطس/آب الماضي. وحسب وسائل إعلامية فقد استعادت ليليان شعيتو (26 عاماً) وعيها في الساعات الأولى من بداية العام الجديد 2021.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها بعد استفاقتها ورقصها مع الأطباء والممرضين احتفالاً بذلك في أحد مستشفيات العاصمة بيروت.

وكانت شعيتو قد رقدت متأثرة بإصابة حرجة في الرأس، إثر وجودها في أحد الأسواق التجارية وسط العاصمة لحظة انفجار المرفأ وسقوط واجهة محال زجاجية عليها. وكانت شعيتو قد غادرت لبنان عروساً العام الماضي، قبل أن تعود حديثاً من مدينة أبيدجان عاصمة ساحل العاج، لتضع مولودها الأول بين أهلها، لكنّ فرحتها بالأمومة لم تكتمل، ودخلت في غيبوبة طويلة بعد ولادة طفلتها البالغة شهراً ونصف الشهر.

وفي 4 أغسطس الماضي، وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت سُمع دويّه في جزيرة قبرص، ناجم عن تخزين أطنان من نيترات الأمونيوم من دون وقاية.

وأدى الانفجار إلى مقتل قرابة 200 شخص وجرح وتشريد الآلاف من سكان العاصمة اللبنانية. وقالت الحكومة حينها إن الانفجار نتج عن كمية كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها في ظروف سيئة على مدى سنوات.