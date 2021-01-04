شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطلق عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

بدأت السلطات العراقية عملية واسعة؛ لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة العراقية بغداد في وقت تعالت فيه أصوات ساسة عراقيين تنتقد المحاصصة وفوضى السلاح في البلاد، فيما اعتقلت السلطات الأمنية أحد أفراد تنظيم «داعش» في الحويجة بكركوك في إطار حربها على التنظيم الإرهابي.

وضبطت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العراقية، أمس الأحد، 9 بنادق ورمانات هجومية وعتاداً خلال عملية تفتيش في المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي. وذكر بيان لوزارة الداخلية أن «مفارز وكالة الاستخبارات العراقية التابع لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية شرعت بعملية التفتيش الميداني لنزع السلاح غير المرخص للمناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي».

وأضاف: إنه «تم ضبط 8 بنادق نوع كلاشنكوف وبندقيةRBK و5 رمانات هجومية و5 مخازن عتاد و76 إطلاقة عتاد بندقية مختلفة النوع إضافة إلى مسدس وتجهيزات عسكرية مختلفة خلال تفتيش منطقتي الحمدانية والأساتذة ضمن محافظة بغداد».

فوضى السلاح

انتقد رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، أمس الأحد، سياسة المحاصصة، وفوضى السلاح المنفلت في العراق، وقال علاوي في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «عجيب.. ملكة بريطانيا كرمت أربعة متفوقين عراقيين أبدعوا في خدمة الإنسانية بإنجازات متميزة، في الوقت الذي تسببت فيه المحاصصة المدعومة سياسياً وغياب العدالة وفوضى السلاح المنفلت بهجرة الكفاءات والطاقات العراقية إلى الخارج، ليخسر البلد جهود أبنائه في عز حاجته لهم».

من جانبه حذر رئيس ائتلاف «النصر» رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، أمس الأحد، من مغبة التصعيد، لأن العراق والمنطقة كادا وما زالا يدخلان في «صراع مدمر». وأضاف: «يمكن تجاوز التصعيد بالتزام الحكمة وحماية سيادة البلد ومصالحه والتزام أطر الدولة».

من جهة ثانية، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق مقتل مسؤول فيها خلال مراسم الذكرى السنوية لاغتيال نائب رئيس الهيئة السابق أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. وذكرت الهيئة أن أحمد عبد الوهاب أحمد الجابري وزوجته توفيا من جرّاء حادث على طريق النجف – بغداد. وشهدت بغداد، أمس الأحد، عدة تظاهرات في ذات الذكرى شارك فيها أنصار الحشد الشعبي وتنظيمات أخرى.

اعتقال إرهابي

في سياق آخر أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أمس الأحد، القبض على إرهابي في تنظيم «داعش» في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك. وقال بيان للوكالة: إنه «من خلال المتابعة المستمرة للعصابات الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك من إلقاء القبض على إرهابين مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة/ إرهاب؛ لانتمائه لعصابات «داعش» الإرهابية.

وأضافت: إن «الإرهابي عمل بصفة مقاتل بما يسمى المفارز الإرهابية بجبال مكحول ضمن قاطع دجلة وناحية الزاب، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وكذلك عمل ضمن مفرزة إرهابية لسرقة ومصادرة دور وأملاك المواطنين الذين نزحوا من قضاء الحويجة إلى القوات الأمنية أثناء سيطرة «داعش» الإرهابي على القضاء». وأشارت إلى أن «الإرهابي تم تدوين أقواله بالاعتراف وإحالته للقضاء لينال الجزاء العادل».