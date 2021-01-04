شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات إيرانية تثير سجالاً لبنانياً حول «السيادة الوطنية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت ”الخليج 365”

انتقد قادة لبنانيون بينهم رئيس الجمهورية ميشال عون، تصريحات إيرانية اعتبرت تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد، فيما حث البطريرك الماروني بشارة الراعي القيادات السياسية على المخاطرة لإنقاذ لبنان من الانهيار بالمضي في تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن «لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره»، وذلك رداً على تصريحات أحد قادة الحرس الثوري الإيراني اعتبر فيها لبنان خط مواجهة مع إسرائيل. وقد أثار هذا التصريح ردود فعل واسعة في لبنان، وقال رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​: «في تصريحي السابق قلت إن ​إيران​ تنتظر أن تحاور ​الإدارة الأمريكية​ ​الجديدة​ وأن ​حكومة​ أخصائيين نوع من البدعة فقامت القيامة، أما اليوم ورياح المواجهة تهب من كل مكان، أليس من الأفضل أن يتحمل فريق الممانعة مسؤولية البلاد مع شركائه؟ ولماذا التورط في المشاركة؛ حيث لا قرار لنا بشيء؟»، بينما قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل: «برسم من لا يزال يتوهم أن بلدنا سيد ومستقل: لبنان واللبنانيون رهينة بيد إيران عبر «حزب الله» ويستعملاننا دروعاً بشرية في معركتهما التي لا علاقة لها بلبنان».

وقال المستشار الإعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري حسين الوجه: «لبنان لم ولن يكون الخط الأمامي في المواجهة عن إيران واللبنانيون لن يدفعوا أثماناً عن النظام الإيراني مع هذا يصر بعض المسؤولين الإيرانيين على التعامل مع لبنان كمقاطعة إيرانية».

وأشار عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​فريد البستاني​ عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، إلى أن «لبنان غنى عن الدخول في أي صراع إقليمي. مهمتنا يجب أن تنحصر بالدفاع عن لبنان وحفظ سيادته وحقوقه وحدوده البرية والبحرية».

وفي تطور لافت في الجنوب، منعت إسرائيل التحرك بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان. أعلنت مستوطنة «المطلة» القريبة من الحدود اللبنانية منطقة عسكرية مغلقة.

من جانب آخر، جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي، حث عون والحريري على المخاطرة لإنقاذ لبنان من الانهيار، في ضوء توقف الاتصالات بين الرجلين بشأن تشكيل الحكومة. وقال الراعي إن عون والحريري قادران على تشكيل الحكومة إذا أعطيا أولوية لمصلحة لبنان وتعاليا عن الحصص وعطّلا التدخلات الداخلية والخارجية.

وأضاف، في عطلة الأحد: «لن تتشكّل الحكومة إلا من خلال لقاء رئيس الجمهورية والرئيس المكلف واتفاقهما على تشكيل حكومة مميزة باستقلالية حقيقية وتوازن ديمقراطي وتعددي وبوزراء من ذوي الكفاءة العالية».

وشدد البطريرك الراعي، على أنه لا فائدة من تبادل الاتهامات بين المسؤولين والسياسيين حول من تقع عليه مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة.

وحث عون والحريري على «اتخاذ القرار المسؤول والشجاع»، وشدد على أن «الإنقاذ لا يحصل من دون مخاطرة وكل المخاطر تهون أمام خطر الانهيار الكامل».

ويأتي حديث الراعي بعد أكثر من شهر على تكليف الحريري بتشكيل الحكومة، فيما لا يزال السباق على الحصص الوزارية يعطّل مهمته. ولا تزال تشكيلة الحكومة اللبنانية تراوح مكانها في ظل استمرار الخلاقات بين الساسة اللبنانيين.

وقال نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش: «لا نية لدى الحريري بالتخلي عن وزارة الداخلية وفي ظل المعطيات الحالية لا أعتقد أنه سيتم قريباً تأليف الحكومة». (وكالات)