شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز يقوي الخلايا بوجه السرطان والسكري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

ابتكر علماء من المركز الشامل للسرطان التابع لجامعة كاليفورنيا الأمريكية، تقنية جديدة تعمل من خلال جهاز ينقل «الميتوكوندريا»، أحد المكونات الداخلية المسؤولة عن توليد الطاقة الحرارية بخلية الجسم، وربطها بالحمض النووي في الخلايا السليمة، بما يقوي الخلايا الضعيفة أو شبه المعدومة، وإنشاء مكون وراثي رئيسي قوي للخلايا، يسهم في علاج الأمراض مثل السرطان والسكري واضطراب التمثيل الغذائي.

وأشار العلماء إلى أن التقنية الجديدة تنقل «الميتوكوندريا» إلى 100 ألف خلية في وقت واحد.

ويعمل الجهاز بالطاقة النانوية الحرارية الضوئية التي تعمل على ثقب أغشية الخلايا والسماح للميتوكوندريا بالدخول إلى الخلايا المتلقية، ويمكنه كشف البيولوجيا الأساسية التي تحكم مجموعة من وظائف الخلية.

وقال د. ألكسندر سيرسل، من جامعة كاليفورنيا والمؤلف المشارك بالدراسة: إن توليد الخلايا بتسلسل الحمض النووي للميتوكوندريا، خطوة كبيرة في علاج السرطان من خلال فهم كيفية تفاعل الجينومات مع الميتوكوندريا ووظائف الخلية.