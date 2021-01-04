شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يكسر رقم بيليه بالتسجيل في المباريات الرسمية.. وميسي تاريخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية رائعة لفريقه يوفنتوس في شباك أودينيزي في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم،ليحقق رقماً تاريخياً بوصوله إلى الهدف رقم 758 في مسيرته ،ويتجاوز رقم الملك بيليه كأكثر من سجل في التاريخ خلال المباريات الرسمية.

وكان بيليه يحمل الرقم القياسي برصيد 757 هدفاً.

كما حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً تاريخياً في مسيرته بعدما خاض مع فريقه برشلونة أمام هويسكا مباراته رقم 500 في الدوري الإسباني،ليصبح أول لاعب إسباني يصل إلى هذا العدد من المباريات في "الليجا".

وسجل ميسي خلال مبارياته ال500 في "الليجا" 491 هدفاً، و198 كرة حاسمة، وأحرز 10 بطولات.

كما مرر ميسي خلال لقاء هويسكا تمريرة حاسمة إلى الهولندي فرنكي دي يونج،ليصل إلى "الأسيست" رقم 300 في مسيرته.

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