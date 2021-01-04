شكرا لقرائتكم خبر عن نقل21 جهازاً فضائياً إلى المدار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت القوات الفضائية الروسية 21 جهازاً فضائياً ومعدة إلى المدار الكوني. ونفذت عمليات الإطلاق من المطارات الفضائية: بلسيتسك، وبايكونور، وفوستوشني. ليصل الإجمالي إلى أكثر من 160 جهازاً فضائياً روسياً في المدار لأغراض مختلفة. ونفذ المتخصصون في قوات الفضاء التابعة للقوات الجوية – الفضائية الروسية، 15 عملية إطلاق فضائية مختلفة الأغراض.

كانت هذه تفاصيل خبر نقل21 جهازاً فضائياً إلى المدار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.