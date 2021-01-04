شكرا لقرائتكم خبر عن طحنون بن محمد: التنمية عنوان يليق بنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن التنمية الفائقة، عنوان يليق بما أنجزته حكومة الإمارات.

وقال سموه على «تويتر»: «التنمية الفائقة، عنوان يليق بما أنجزته الحكومة الاتحادية للإمارات خلال 15 عاماً برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وفي ظل القيادة الحكيمة لدولتنا الغالية.. سنوات ليس الزمن مقياسها، وإنما العمل؛ إنجازات بلورت قامــة الإمارات الراقية بين الأمم».

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