الجزائر يسجل تراجعا لافتا في وفيات فيروس كورونا المستجد لأول مرة

الأحد 3 يناير 2021

سجلت الجزائر، الأحد، تراجعا لافتا في وفيات فيروس كورونا المستجد لأول مرة منذ مارس الماضي.



وأعلن مسؤول في وزارة الصحة الجزائرية عن رصد 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 4 عن حصيلة، السبت، ليصل مجموع الوفيات إلى 2772.

وهذه هي المرة الأولى التي ترصد فيها الجزائر "أضعف معدل يومي" لوفيات فيروس كورونا منذ آذار/ مارس الماضي.

وانخفضت الإصابات بـ13 حالة مقارنة بيوم السبت، ليصل بذلك الإجمالي إلى 100 ألف و408 إصابات، بحسب ما ذكره جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية في الايجاز الصحفي اليومي.

وأشار فورار إلى شفاء 197 حالة جديدة، بما يرفع عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 67 ألفا و868.