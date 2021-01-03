شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل 284554 إصابة مؤكدة و 2321 حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 12:15 صباحًا, 4 يناير 2021 م المناطق - وكالات سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 284,554 إصابة مؤكدة و 2,321 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 20,346,372 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 349,246 حالة وفاة.

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