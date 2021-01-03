شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مسؤول بوزارة الصحة أن اليونان رصدت أربع حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لأفراد قدموا في الآونة الأخيرة من بريطانيا.

وجرى اكتشاف السلالة الجديد من فيروس كورونا، التي تنتشر الآن في جميع أنحاء العالم، لأول مرة في بريطانيا وهي أكثر عدوى من الفيروس الأصلي الذي رُصد للمرة الأولى في الصين قبل عام. واكتُشفت سلالة جديدة أخرى للفيروس لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وقال مسؤول بوزارة الصحة طلب عدم نشر اسمه: "الأشخاص الأربعة سافروا في الآونة الأخيرة إلى اليونان قادمين من بريطانيا. إنهم في الحجر الصحي". كانت هذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها اليونان عن حالات إصابة بالسلالة الجديدة.