قتلى وجرحى في تفجيرين جنوبي الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم بينهم مدني وأصيب 6 عسكريين بينهم قائد بالجيش، في انفجارين بالقرب من حاجز أمني جنوبي الصومال.

وأكدت مصادر أمنية أن دوي الانفجار الأول سمع في مختلف أنحاء مدينة بلعد بمحافظة شبيلى الوسطى جنوبي الصومال، وأسفر عن مقتل جنديين اثنين.



ووقع الانفجار الثاني بعد تجمع حشد كبير في مكان الحادث ما أدى إلى مصرع مدني واحد وإصابة عدد من العسكريين بحسب الشهود.

وقالت المصادر إنه تم نقل 6 جنود، بعضهم مصابين بجروح خطيرة إلى مقديشو لتلقي العلاج، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب الإرهابية التي عادة ما تنفذ مثل هذه الهجمات.

وفي وقت سابق الأحد، اعتقلت قوات من الجيش الصومالي، عدداً من عناصر حركة الشباب الإرهابية في عمليات أمنية واسعة في 5 قرى بمحافظة باي جنوب البلاد.

وقالت قيادة العملية العسكرية إنه تم مصادرة دراجات نارية ومعدات عسكرية أخرى أثناء العملية، لافتاً إلى فرار عشرات الإرهابيين من تلك المناطق.



ويسعى الجيش الصومالي إلى تقليص قدرات حركة الشباب الإرهابية وضربها في العمق بشكل استباقي والحد من صحوة متوقعة من جانب الإرهابيين، نتيجة للقرار الأمريكي بسحب القوات من الصومال الشهر الجاري.