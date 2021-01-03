إصابة شخصين في قصف تركي على بلدة عين عيسى السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت تركيا انتهاكاتها بقصف بلدة عين عيسى الواقعة بريف الرقة الشمالي في سوريا ما أسفر عن إصابات.

وقالت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن شخصين أصيبا جراء قصف صاروخي تركي، استهدف البلدة.

وقصفت القوات التركية في 30 أكتوبر/تشرين الأول، قريتي دبس وكوبرلك بريف عين عيسى قرب الطريق الدولي شمالي الرقة بسوريا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها، إن القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدفت قريتي دبس وكوبرلك بريف عين عيسى شمالي الرقة.

ورصد المرصد السوري اليوم الأحد، اندلاع اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أُخرى على المحاور الغربية لناحية عين عيسى شمالي الرقة.



يأتي ذلك في محاولة للفصائل التقدم على قريتي هوشان وخالدية، وسط قصف مدفعي تركي مكثف يطال المنطقة محاور الاشتباك، وطريق الـM4″ شمالي الرقة.

ورصد المرصد السبت ، عودة طريق الحسكة / حلب الدولي إلى العمل من جديد، حيث جرى مرور قوافل مدنية وتجارية من عين عيسى شمالي الرقة نحو تل تمر بريف الحسكة، بمرافقة دوريات روسية.

يذكر أن الطريق جرى إغلاقه منذ بداية التصعيد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافتتح لمدة يوم واحد بتاريخ 20 ديسمبر/كانول الأول الماضي، قبل أن يتم إغلاقه من قبل الروس مرة أخرى على خلفية استمرار التصعيد.