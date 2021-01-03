الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - انضم 4 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى بيان يدعو الكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر الماضي وفاز فيها الديمقراطي جو بايدن.
وورد في البيان الذي وقع عليه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وبيل كاسيدي وميت رومني: "قال الناخبون كلمتهم، ويجب على الكونغرس الآن الوفاء بمسؤوليته في التصديق على نتائج الانتخابات".
كما وقع البيان أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون جو مانشين ومارك وارنر وجين شاهين وماجي حسن وديك ديربان والعضو المستقل أنغوس كينغ.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 جمهوريين يحثون الكونغرس على إقرار نتائج الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.