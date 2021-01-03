- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر يسجل تراجعا لافتا في وفيات فيروس كورونا المستجد لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
سجلت الجزائر، الأحد، تراجعا لافتا في وفيات فيروس كورونا المستجد لأول مرة منذ مارس الماضي.
وأعلن مسؤول في وزارة الصحة الجزائرية عن رصد 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 4 عن حصيلة، السبت، ليصل مجموع الوفيات إلى 2772.
وهذه هي المرة الأولى التي ترصد فيها الجزائر "أضعف معدل يومي" لوفيات فيروس كورونا منذ آذار/ مارس الماضي.
وانخفضت الإصابات بـ13 حالة مقارنة بيوم السبت، ليصل بذلك الإجمالي إلى 100 ألف و408 إصابات، بحسب ما ذكره جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية في الايجاز الصحفي اليومي.
وأشار فورار إلى شفاء 197 حالة جديدة، بما يرفع عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 67 ألفا و868.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر يسجل تراجعا لافتا في وفيات فيروس كورونا المستجد لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.